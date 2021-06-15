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Плющенко показал, как Жилина отрабатывает тройной аксель

Плющенко показал, как Жилина отрабатывает тройной аксель
Григорий Петерсон
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Юная фигуристка Вероника Жилина отрабатывает связку из двух тройных прыжков в академии Евгения Плющенко. Ранее Плющенко сообщил, что Жилиной сейчас готовят новую программу.

«Разминка. Работаем над прыжками с тренером Евгением Плющенко. Задание: тройной аксель – тройной аксель», – написано под постом в «Инстаграме».

Плющенко — заслуженный мастер спорта России, двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

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