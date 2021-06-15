Елизавета Туктамышева продемонстрировала тройной аксель

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева выложила в своём «инстаграме» видео, на котором она исполняет тройной аксель.

В данный момент фигуристка тренируется в группе Алексея Мишина во французском Куршевеле.

Туктамышева — российская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Елизавета — чемпионка мира 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира 2021 года. Чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года.

Алексей Мишин — советский фигурист, выступал в парном катании с Тамарой Москвиной, серебряный призёр чемпионата мира и Европы, чемпион СССР. На данный момент тренирует группу, в которую входят Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда. Также с группой Мишина тренируется бельгийская фигуристка Луна Хендрикс.