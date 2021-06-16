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«Какая-то тайна». Фигуристка Степанова оценила откровенную фотосессию Константиновой

«Какая-то тайна». Фигуристка Степанова оценила откровенную фотосессию Константиновой
Антон Шебика
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Российские фигуристки оценили откровенную фотосессию Станиславы Константиновой. В «Инстаграме» были опубликованы чёрно-белые снимки, на которых спортсменка позирует в куртке поверх голого торса.

Фигуристки Елена Радионова и Виктория Синицина опубликовали одинаковые эмодзи: улыбающиеся лица с глазами-сердечками и огонь.

Александра Степанова написала: «Какая-то тайна… Очень красиво». Константинова ответила: «Спасибо».

Константинова — бронзовый призёр зимней Универсиады (2019), серебряный призёр этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер»: победительница Tallinn Trophy (2016, 2017) и Golden Spin (2017), серебряный призёр Warsaw Cup (2017), бронзовый призёр мемориала Ондрея Непелы (2018), серебряный (2017) и бронзовый (2018) призёр первенства России среди юниоров.

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