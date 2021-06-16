Александр Самарин сообщил, что получил «волшебный пинок»

Российский фигурист Александр Самарин опубликовал пост в «Инстаграме» в своём день рождения. Вчера, 15 июня, спортсмену исполнилось 23 года.

«Хочу сказать всем, всем, всем огромное спасибо! Я действительно счастлив и безумно рад, что меня окружают честные, искренние и близкие люди. Спасибо всем болельщикам и друзьям за поздравления и космические видеопоздравления.



22 был довольно интересным жизненным опытом, который подарил мне смысл, цель и волшебный пинок. Начинается новая страница моей жизни. Всех обнял», – написал Самарин.

Пост доступен в «инстаграме» Александра Самарина

Самарин — серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года, бронзовый призёр юниорского чемпионата мира 2017 года, призёр этапов Гран-при, двукратный вице-чемпион России (2017, 2018), бронзовый призёр чемпионата России-2019, бронзовый призёр командного чемпионата мира-2019.