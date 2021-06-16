Елизавета Туктамышева показала, как выглядит её «место силы». Фото

Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежую фотографию. На фото Туктамышева, которая в настоящее время тренируется на сборах в Куршевеле, позирует перед камерой на фоне гор.
«Моё место силы», — подписала она фото.
Фото: https://www.instagram.com/liza_tuktik/?hl=ru
Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.
В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.
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