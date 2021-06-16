Фигуристка Евгения Медведева собралась смотреть Евро-2020 вместе с собакой. Фото

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева опубликовала свежую фотографию в «сториз» своего «инстаграма». Спортсменка дала понять, что собирается смотреть матчи Евро-2020 вместе со своей собакой.

«Смотрим», — подписала она фото.

Фото: https://www.instagram.com/stories/jmedvedevaj/2597308559141357479/?hl=ru

Сегодня, 16 июня, сборная России по футболу проведёт вторую встречу на Евро-2020. Соперником национальной команды станет Финляндия. Матч пройдёт в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене», начало — в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, в первом туре группового этапа Евро-2020 Россия разгромно проиграла Бельгии (0:3), а Финляндия одолела Данию (1:0). В третьем, заключительном туре группового этапа сборная России встретится с Данией. Матч пройдёт в Копенгагене 21 июня.