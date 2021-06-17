Оксана Баюл дала совет окружению Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на фразу из статьи о ней в издании «Аргументы и факты».

В статье говорится: «Российским спортсменам и тренерам хочется посоветовать только одно — как можно реже реагировать на её сообщения, а лучше вообще игнорировать их. Это будет самым неприятным для Баюл. Заслужила, раз сама вышла на тропу войны».

Баюл в своём «инстаграме» ответила: «Я бы это посоветовала сделать окружению Татьяны Навки. Я хочу поинтересоваться: о какой войне идёт речь?»

Оксана Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.