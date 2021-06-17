Оксана Баюл дала совет окружению Татьяны Навки
Поделиться
Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на фразу из статьи о ней в издании «Аргументы и факты».
В статье говорится: «Российским спортсменам и тренерам хочется посоветовать только одно — как можно реже реагировать на её сообщения, а лучше вообще игнорировать их. Это будет самым неприятным для Баюл. Заслужила, раз сама вышла на тропу войны».
Баюл в своём «инстаграме» ответила: «Я бы это посоветовала сделать окружению Татьяны Навки. Я хочу поинтересоваться: о какой войне идёт речь?»
Оксана Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 17 июня 2021
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06
-
09:02
-
08:49
-
08:38
-
08:20
-
00:09
- 15 июня 2021
-
21:25
-
20:12
-
19:15
-
18:43
-
14:37
-
12:19
-
11:40
-
10:47
-
10:06
-
08:22
-
08:13
- 14 июня 2021
-
23:48
-
18:14
-
12:57
-
12:08
-
09:06
-
09:05
- 13 июня 2021
-
23:41
-
17:40
-
16:51
-
16:43
-
16:10
-
15:46
-
13:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам