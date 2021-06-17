Ирина Слуцкая — о дочке: у Киры начался период непослушания

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала пост о воспитании детей.
«Хочу поговорить с вами про воспитание. С какого возраста нужно начинать воспитывать ребёнка? В некоторых странах психологи убеждены, что до 5 лет детей не нужно трогать. Им всё позволяют и не ругают. Зато с 5 лет их берут в ежовые рукавицы.
Я с этим не согласна! У Киры (дочка Ирины Слуцкой. — Прим. «Чемпионата»), например, сейчас начался период непослушания. Она ещё не разговаривает, но уже чётко понимает, что ей нравится, хочется и т. д. Я считаю, что детей нужно начинать воспитывать с раннего возраста. Понятное дело, не с самого рождения, так как тогда мы больше умиляемся. А вот когда ребёнку уже год, можно начинать что-то вкладывать.
Ребёнок должен понимать, что ему можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Нужно также прививать культуру: говорить «спасибо», «пожалуйста», «извините». Формируется основа, и это важно. Но без хулиганства не обойтись, конечно. Согласны? Или вы считаете, что до какого-то определённого возраста нужно позволять ребёнку делать всё, что он хочет?» — написала Слуцкая.
Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.
- 17 июня 2021
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06
-
09:02
-
08:49
-
08:38
-
08:20
-
00:09
- 15 июня 2021
-
21:25
-
20:12
-
19:15
-
18:43
-
14:37
-
12:19
-
11:40
-
10:47
-
10:06
-
08:22
-
08:13
- 14 июня 2021
-
23:48
-
18:14
-
12:57
-
12:08
-
09:06
-
09:05
- 13 июня 2021
-
23:41
-
17:40
-
16:51
-
16:43
-
16:10
-
15:46
-
13:14