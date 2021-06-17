Ирина Слуцкая — о дочке: у Киры начался период непослушания

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая опубликовала пост о воспитании детей.

«Хочу поговорить с вами про воспитание. С какого возраста нужно начинать воспитывать ребёнка? В некоторых странах психологи убеждены, что до 5 лет детей не нужно трогать. Им всё позволяют и не ругают. Зато с 5 лет их берут в ежовые рукавицы.



Я с этим не согласна! У Киры (дочка Ирины Слуцкой. — Прим. «Чемпионата»), например, сейчас начался период непослушания. Она ещё не разговаривает, но уже чётко понимает, что ей нравится, хочется и т. д. Я считаю, что детей нужно начинать воспитывать с раннего возраста. Понятное дело, не с самого рождения, так как тогда мы больше умиляемся. А вот когда ребёнку уже год, можно начинать что-то вкладывать.



Ребёнок должен понимать, что ему можно, а что нельзя, что хорошо, а что плохо. Нужно также прививать культуру: говорить «спасибо», «пожалуйста», «извините». Формируется основа, и это важно. Но без хулиганства не обойтись, конечно. Согласны? Или вы считаете, что до какого-то определённого возраста нужно позволять ребёнку делать всё, что он хочет?» — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой.