Оксана Баюл: ужасная старая бабка Баюл поднимает рейтинг российскому фигурному катанию

Олимпийская чемпионка 1994 года в женском одиночном катании, бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отреагировала на внимание российских СМИ к её персоне.

«Хорошо, что у меня работает чувство юмора. Всеми забытая, ужасная, никому не нужная старая бабка Баюл сейчас поднимает рейтинг российскому фигурному катанию. Молодцы. Ну хоть что-то я сделала правильно», — написала Баюл в своём «инстаграме».

Ранее Алина Загитова сфотографировалась в короне для анонса ледового шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», в котором будет исполнять главную роль. Баюл раскритиковала олимпийскую чемпионку за то, что та надела не свою вещь.

Оксана Баюл также является чемпионкой мира (1993), двукратным призёром чемпионатов Европы (1993, 1994), двукратной чемпионкой Украины (1993, 1994), заслуженным мастером спорта Украины.