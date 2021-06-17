Мария Сотскова: по ряду причин моей мечте не суждено сбыться

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова рассказала о своей несбывшейся мечте стать постановщиком ледовых шоу и программ.

«Казалось, что моя профессия давно предрешена. Три года назад, когда я поступала в ГИТИС, у меня была мечта стать хореографом-постановщиком ледовых шоу и программ для фигуристов. И чёткий план, как я буду к этой мечте идти…



Но жизнь вносит свои коррективы, и по ряду причин моей мечте не суждено сбыться. До сих пор стараюсь перестроить себя для постановок балета на полу, но только убеждаюсь, что именно лёд — моя стихия. Скоро закончится сессия и впереди несколько свободных месяцев. Давно думаю, чему бы я хотела обучиться, что в дальнейшем могло бы стать моей профессией. Вариантов много. И, с одной стороны, круто, что мне многое интересно, но с другой — никак не могу определиться», — написала Сотскова.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Сотсковой

Сотскова — серебряный призёр финала Гран-при (2017), серебряный призёр этапов Гран-при Internationaux de France (2016, 2017) и Skate Canada (2017), победительница турниров серии «челленджер»: Кубок Таллина (2015), мемориал Непелы (2016) и Finlandia Trophy (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призёр юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призёр (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призёр чемпионата России.