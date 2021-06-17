Сотниковой написали, что её лицо очень изменилось со времён Игр в Сочи. Аделина ответила
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Победительница Олимпиады 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме» о её внешности.
Болельщик обратился к фигуристке: «Аделина, какие процедуры ты делала на лице? Филлеры, ботокс и т. д.? Пожалуйста, расскажи. Твоё лицо очень изменилось со времён Олимпиады, хотелось бы знать, что ты делала?»
Сотникова ответила: «Я ничего не делала. Никаких филлеров нет, ботокса тоже».
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте.
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