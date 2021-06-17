Аделина Сотникова назвала победу над Елизаветой Туктамышевой одной из важнейших в жизни

Олимпийская чемпионка 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова вспомнила, как победила на чемпионате России в декабре 2008 года. Сотникова менее чем на один балл опередила Елизавету Туктамышеву, третьей с отставанием более чем в 10 баллов стала Катарина Гербольдт.
«Это одна из важнейших побед в моей жизни, потому что я впервые стала чемпионкой страны. В принципе, на этих соревнованиях решалась моя дальнейшая судьба, поскольку до их старта я не знала, что мне делать дальше: выступать или заканчивать со спортом. Но итоги чемпионата дали ответ на этот вопрос, моё сознание стало ещё больше стремиться к тому, чтобы продолжить занятия спортом, уделять ему больше времени.
Всё поменялось настолько, что я тогда реально почувствовала желание выступать на международной арене, стать участницей больших чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр. После чемпионата в Казани это стало уже моей мечтой», — приводит слова Сотниковой «Реальное время».
- 17 июня 2021
-
11:41
-
11:39
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:16
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06
-
09:02
-
08:49
-
08:38
-
08:20
-
00:09
- 15 июня 2021
-
21:25
-
20:12
-
19:15
-
18:43
-
14:37
-
12:19
-
11:40
-
10:47
-
10:06
-
08:22
-
08:13
- 14 июня 2021
-
23:48
-
18:14
-
12:57
-
12:08
-
09:06
-
09:05
- 13 июня 2021
-
23:41