«Он будет самый счастливый». Аделина Сотникова ответила на вопрос о будущем муже

Победительница Олимпиады 2014 года в Сочи, бывшая российская фигуристка Аделина Сотникова в ходе общения с подписчиками в своём «инстаграме» ответила на вопрос о качествах её будущего мужа.

Подписчик спросил: «Аделина, какими качествами должен обладать ваш будущий муж?»

Сотникова написала: «Знаю только одно, что он будет самый счастливый».

Ранее 24-летняя фигуристка ответила на вопрос о своей внешности.

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачёте.