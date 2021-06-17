Алексей Ягудин: Бузова — крутая личность. Она во МХАТе, она заслужила это

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал словесную перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире. Бузова начала плакать, когда Губерниев несколько раз задал ей одинаковые вопросы на тему футбола и попытался добиться ответов.
«По поводу Губерниева — не он же приглашал Ольгу Бузову в тот эфир, поэтому не ему судить.
Отталкиваясь от того, как она (Бузова. — Прим. «Чемпионата») работала и вела себя во время проекта «Ледниковый период», хочу сказать: она крутая личность. Можно сидеть на диване и писать негативные комментарии, а можно поднять ленивую задницу и пойти что-нибудь сделать. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького, она заслужила это», — рассказал Ягудин в эфире «Русского Радио».
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