Алексей Ягудин: Бузова — крутая личность. Она во МХАТе, она заслужила это

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал словесную перепалку спортивного журналиста Дмитрия Губерниева и певицы Ольги Бузовой в телеэфире. Бузова начала плакать, когда Губерниев несколько раз задал ей одинаковые вопросы на тему футбола и попытался добиться ответов.

«По поводу Губерниева — не он же приглашал Ольгу Бузову в тот эфир, поэтому не ему судить.

Отталкиваясь от того, как она (Бузова. — Прим. «Чемпионата») работала и вела себя во время проекта «Ледниковый период», хочу сказать: она крутая личность. Можно сидеть на диване и писать негативные комментарии, а можно поднять ленивую задницу и пойти что-нибудь сделать. Она работает 24 часа в сутки. Она во МХАТе Горького, она заслужила это», — рассказал Ягудин в эфире «Русского Радио».