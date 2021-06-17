Елена Ильиных — о возлюбленном: Сергей сказал, что я похожа на нового супергероя

Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях Елена Ильиных опубликовала фотографию с возлюбленным, артистом балета Сергеем Полуниным.

«Vogue is Art, или Сергей сказал, что я похожа на нового супергероя», — написала Ильиных.

Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных.

Ильиных и Полунин воспитывают сына Мира. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Ильиных в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).