Виктория Буцаева прокомментировала переезд российских фигуристов в Швейцарию и Польшу

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева прокомментировала решение Егора Мурашова и Владимира Самойлова, занимавшихся под её руководством, выступать за команды Швейцарии и Польши.

«Если спортсмен принял такое решение, то разубеждать его, считаю, бессмысленно. Причины у всех разные. Недавний пример: Алёна Савченко уехала из Украины в Германию, сейчас будет кататься за США, так как хочет продолжать спортивную карьеру.

Молодые спортсмены часто принимают решение выступать за другую страну не сами, это делают их родители. Это связано с работой, семейными планами и обстоятельствами. Довольно много наших фигуристов катается под другими флагами. В России сильная тренерская школа, мы готовим хороших спортсменов.

Тут нет готового рецепта, но я не думаю, что, даже уехав из страны, ребята меняют отношение к России», — приводятся слова Буцаевой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).