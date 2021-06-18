Виктория Буцаева прокомментировала переезд российских фигуристов в Швейцарию и Польшу

Тренер по фигурному катанию Виктория Буцаева прокомментировала решение Егора Мурашова и Владимира Самойлова, занимавшихся под её руководством, выступать за команды Швейцарии и Польши.
«Если спортсмен принял такое решение, то разубеждать его, считаю, бессмысленно. Причины у всех разные. Недавний пример: Алёна Савченко уехала из Украины в Германию, сейчас будет кататься за США, так как хочет продолжать спортивную карьеру.
Молодые спортсмены часто принимают решение выступать за другую страну не сами, это делают их родители. Это связано с работой, семейными планами и обстоятельствами. Довольно много наших фигуристов катается под другими флагами. В России сильная тренерская школа, мы готовим хороших спортсменов.
Тут нет готового рецепта, но я не думаю, что, даже уехав из страны, ребята меняют отношение к России», — приводятся слова Буцаевой на сайте Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).
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