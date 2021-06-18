Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Этери Тутберидзе показала кадры с фотосессии её дочери Дианы Дэвис с партнёром

Этери Тутберидзе показала кадры с фотосессии её дочери Дианы Дэвис с партнёром
Антон Шебика
Комментарии

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своём «инстаграме» опубликовала кадры с фотосессии её дочери Дианы Дэвис вместе с партнёром фигуристки по танцам на льду Глебом Смолкиным.

Фото: «Инстаграм» Этери Тутберидзе

Фото: «Инстаграм» Этери Тутберидзе

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров.

Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.

Новость по теме
Оксана Баюл: про Тутберидзе и милдронат — рыба всегда гниёт с головы
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021