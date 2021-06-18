Этери Тутберидзе показала кадры с фотосессии её дочери Дианы Дэвис с партнёром

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в своём «инстаграме» опубликовала кадры с фотосессии её дочери Дианы Дэвис вместе с партнёром фигуристки по танцам на льду Глебом Смолкиным.

Фото: «Инстаграм» Этери Тутберидзе

Фото: «Инстаграм» Этери Тутберидзе

В сезоне-2020/2021 Диана Дэвис и Глеб Смолкин одержали победу в финале Кубка России среди юниоров. В сезоне-2018/2019 пара Дэвис — Смолкин заняла третье место на чемпионате России среди юниоров.



Этери Тутберидзе подготовила двукратную чемпионку мира и вице-чемпионку олимпийских игр Евгению Медведеву, олимпийскую чемпионку Юлию Липницкую, олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову, чемпионку мира Анну Щербакову, вице-чемпионку мира Элизабет Турсынбаеву, чемпионку Европы Алёну Косторную, призёров чемпионатов Европы Сергея Воронова, Мориса Квителашвили и Александру Трусову.