Жулин — о России на Евро-2020: сыгранность — сказка, чтобы оправдать плохой результат

Чемпион мира в танцах на льду, двукратный призёр Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал результаты сборной России по футболу на Евро-2020. В первом матче Россия проиграла Бельгии со счётом 0:3, во втором — победила Финляндию со счётом 1:0.

«Сыгранность — сказка, которую придумали, чтобы оправдать плохой результат. Это понимают все, кто хоть немного играл в футбол. Поставь в одну команду Лионеля Месси и Криштиану Роналду, и через несколько минут они сыграются.

Так же и здесь. Миранчук и Головин — прекрасные игроки, которые чувствуют друг друга на поле. Профессионалам, по-настоящему умным и опытным игрокам не нужно для этого много времени. Они начнут с чистого листа и сразу будут понимать, куда и под какую ногу нужно отдать пас, а где, наоборот, стоит открыться.

Кроме того, что Черчесов может сделать за две недели с футболистами, приезжающими из разных клубов? Конечно, он может дать им общие понятия. Но одна надежда на их мастерство», — приводит слова Жулина «RT на русском».