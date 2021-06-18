Софья Акатьева: у Тутберидзе очень хороший юмор. Она меня иногда веселит

Победительница юниорского чемпионата России по фигурному катанию Софья Акатьева поделилась впечатлениями от работы с тренером Этери Тутберидзе.

«Я считаю, что Этери Георгиевна – просто удивительный человек. Она давно и надолго влюблена в свою профессию. Она действительно вкладывает частичку души, сердца, вдохновения в каждого из своих спортсменов. Она дарит нам поддержку, силы, свой опыт, труд в каждом дне. Я это очень ценю и стараюсь её никогда не подводить.

Она меня поддерживает, иногда веселит. Это немного успокаивает перед прокатом, ты расслабляешься и в то же время настраиваешься. Она рассказывает всякие интересные истории из жизни. У неё очень хороший юмор.

Строгая ли она? Если ты правильно выполняешь свою работу, то нет. А если ты расслаблен на тренировке, что-то не хочешь делать, она может тебе сказать, чтобы ты включился. Прежде всего, это нужно нам. Тренеры желает нам лучшего и помогут», – сказала Акатьева в интервью каналу команды Тутберидзе в YouTube.

В прошедшем сезоне Акатьева также выиграла финал юниорского Кубка России.