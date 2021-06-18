Александр Энберт оценил шансы Евгении Медведевой стать фигуристкой-парницей

Серебряный призёр Олимпиады 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Александр Энберт предположил, смогла бы двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева выступать в парном катании. Энберт и Медведева будут выступать в паре в шоу «Анна Каренина».

«Мы подходим друг другу по росту и весу. К тому же Женя в прекрасной форме, она действующая спортсменка, у неё есть мышечный корсет. Без него нельзя делать каскады 3-3 с риттбергером, с руками наверх. В принципе всё подходит.

Но парное катание — это другой вид фигурного катания, в нём работают другие мышцы. На это нужно время. Обычно только постановка программ занимает месяц. В 15 лет я пришёл в пары, моя партнёрша тоже недолго каталась в парах. Весной я пришёл в пары, а осенью поехал на первый этап Кубка России. Полгода ушло на подготовку двух программ с базовыми элементами. Пусть не на 4-й уровень, но мы сделали три поддержки, два выброса, два параллельных прыжка, подкрутку, совместное вращение, параллельное и тодес. В общем, где-то полгода», — приводит слова Энберта Sport24.