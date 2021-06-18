Софья Акатьева: Загитова очень красивая и женственная

Победительница юниорского чемпионата России по фигурному катанию Софья Акатьева рассказала о своём отношении к олимпийской чемпионке Алине Загитовой.

«Алина – олимпийская чемпионка, обладательница всех возможных титулов. Она очень красивая, женственная, харизматичная. Она очень хорошо с нами всеми общается, очень доброжелательная. Мне нравится выбранная ею профессия, желание идти дальше, развиваться.

Я с удовольствием наблюдала за ней в «Ледниковом периоде» в роли ведущей. Она хорошо общается, разговаривает. Это миф, что она закрытая и ни с кем не общается. Она со всеми дружит. Я весёлая, Алина весёлая», – сказала Акатьева в интервью каналу команды Тутберидзе в YouTube.

В прошедшем сезоне Акатьева также выиграла финал юниорского Кубка России.