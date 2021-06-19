«Усталые, но счастливые». Александра Бойкова показала фото со сбора в Сочи

Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в спортивной паре с Дмитрием Козловским, опубликовала в «Инстаграме» снимки с подготовительного сбора группы Тамары Москвиной в Сочи.

Публикация доступна в «инстаграме» Александры Бойковой.

«С любимой Ольгой Михайловной (Фроловой – тренер команды. – Прим. «Чемпионата») на заключительной тренировке по ОФП. Усталые, но счастливые. Безумно благодарны за подготовку к сезону. Готовы работать дальше», – написала Бойкова в своём «инстаграме».

Бойкова и Козловский являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2019), чемпионами России (2020), серебряными призёрами юниорского чемпионата мира (2017), бронзовыми призёрами чемпионата мира (2021). Ранее Тамара Москвина сообщила, что программы фигуристов Александры Бойковой и Дмитрия Козловского для Олимпиады уже готовы.