«Сессия в самом разгаре». Алина Загитова показала, как готовится к экзаменам

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в «Инстаграме» фотографии, на которых запечатлено, как она готовится к экзаменам.
Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.
«Сессия в самом разгаре», — прокомментировала ситуацию Алина. Отметим, что спортсменка является студенткой первого курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), она учится на факультете продюсирования и культурной политики.
19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
- 19 июня 2021
-
13:22
-
11:34
-
10:51
- 18 июня 2021
-
21:52
-
15:11
-
14:30
-
14:19
-
14:10
-
12:34
-
11:51
-
10:55
-
10:42
-
08:08
- 17 июня 2021
-
15:43
-
11:41
-
11:39
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:16
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06
-
09:02
-
08:49
-
08:38
-
08:20
-
00:09
- 15 июня 2021
-
21:25
-
20:12
-
19:15
-
18:43