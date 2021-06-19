«Сессия в самом разгаре». Алина Загитова показала, как готовится к экзаменам

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала в «Инстаграме» фотографии, на которых запечатлено, как она готовится к экзаменам.

Публикация доступна в «инстаграме» Алины Загитовой.

«Сессия в самом разгаре», — прокомментировала ситуацию Алина. Отметим, что спортсменка является студенткой первого курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), она учится на факультете продюсирования и культурной политики.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.