Плющенко и Рудковская крестили восьмимесячного сына
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, известный продюсер Яна Рудковская, крестили младшего сына – восьмимесячного Арсения.
Видео можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «Инстаграме».
В честь этого события на участке около дома Плющенко и Рудковская устроили пышное торжество. В числе приглашенных гостей был известный певец, народный артист России Филипп Киркоров.
Напомним, Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.
Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России. Бывший спортсмен возглавляет академию «Ангелы Плющенко».
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