Плющенко и Рудковская крестили восьмимесячного сына

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и его жена, известный продюсер Яна Рудковская, крестили младшего сына – восьмимесячного Арсения.

Видео можно посмотреть на странице Яны Рудковской в «Инстаграме».

В честь этого события на участке около дома Плющенко и Рудковская устроили пышное торжество. В числе приглашенных гостей был известный певец, народный артист России Филипп Киркоров.

Напомним, Арсений появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы и десятикратный чемпион России. Бывший спортсмен возглавляет академию «Ангелы Плющенко».