Плющенко и Мостовой сыграли в хоккей
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и бывший российский футболист Александр Мостовой сыграли в хоккей.
«Встретились друзья на хоккее!» – написал Мостовой под постом в «Инстаграме».
На фотографии между спортсменами стоит актриса Алёна Бабенко.
Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.
Александр Мостовой — советский и российский футболист, полузащитник. За свою карьеру он играл в клубах «Сельта», «Спартак» Москва, «Бенфика».
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