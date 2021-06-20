Плющенко и Мостовой сыграли в хоккей

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко и бывший российский футболист Александр Мостовой сыграли в хоккей.

«Встретились друзья на хоккее!» – написал Мостовой под постом в «Инстаграме».

На фотографии между спортсменами стоит актриса Алёна Бабенко.

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.

Александр Мостовой — советский и российский футболист, полузащитник. За свою карьеру он играл в клубах «Сельта», «Спартак» Москва, «Бенфика».