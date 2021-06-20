Максим Траньков оценил шансы дочери попасть в группу Этери Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, когда они с супругой Татьяной Волосожар отведут их четырёхлетнюю дочь Анжелику на просмотр в группу Этери Тутберидзе.

«Чтобы перейти к Тутберидзе, Анжелика должна научиться, а у неё пока начальный уровень. Можно попробовать через год, но отбор в «Самбо-70» очень сложный: большой поток, большой отсев, никакого блата нет, для этого нужно соответствовать уровню.

У нас с Таней нет амбиций сделать из неё чемпионку, если только она сама этого не захочет. Тогда мы не будем препятствовать. Например, сейчас она просит чаще возить её на лёд, она уже выиграла первые соревнования. Посмотрим, что будет дальше», — приводит слова Транькова «Газета.ru».