Евгения Медведева сообщила, что у неё случайно обнаружили аллергию

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева сообщила, что у неё обнаружили аллергию. Фигуристка случайно узнала об особенности своего организма во время косметологических процедур.

«Оказывается, у меня аллергия на молоко. А дела с кожей уже лучше, но ещё есть что лечить», — приводит слова Медведевой «РИА Новости».

Ранее Медведева, пропустившая сезон-2020/2021 из-за травмы и последовавшей за ней болезни, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. Однако спортсменка продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе, в которую вернулась около года назад.

В июле Медведева выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где исполнит роль Кити Щербацкой. Евгения будет кататься в паре с бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы Александром Энбертом.