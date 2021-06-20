Евгения Медведева сообщила, что у неё случайно обнаружили аллергию

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании, серебряный призёр Олимпиады-2018 в Пхёнчхане Евгения Медведева сообщила, что у неё обнаружили аллергию. Фигуристка случайно узнала об особенности своего организма во время косметологических процедур.
«Оказывается, у меня аллергия на молоко. А дела с кожей уже лучше, но ещё есть что лечить», — приводит слова Медведевой «РИА Новости».
Ранее Медведева, пропустившая сезон-2020/2021 из-за травмы и последовавшей за ней болезни, не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон. Однако спортсменка продолжит тренировки в группе Этери Тутберидзе, в которую вернулась около года назад.
В июле Медведева выступит в ледовом шоу Ильи Авербуха «Анна Каренина», где исполнит роль Кити Щербацкой. Евгения будет кататься в паре с бронзовым призёром чемпионатов мира и Европы Александром Энбертом.
- 20 июня 2021
-
16:17
-
15:35
-
15:17
-
13:56
-
11:35
-
10:54
-
10:53
- 19 июня 2021
-
23:49
-
20:30
-
13:22
-
11:34
-
10:51
- 18 июня 2021
-
21:52
-
15:11
-
14:30
-
14:19
-
14:10
-
12:34
-
11:51
-
10:55
-
10:42
-
08:08
- 17 июня 2021
-
15:43
-
11:41
-
11:39
-
10:53
-
10:47
-
10:38
-
10:16
-
08:36
-
08:28
-
08:17
- 16 июня 2021
-
22:35
-
14:41
-
09:06