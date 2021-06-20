Татьяна Тарасова поздравила с профессиональным праздником всех медиков
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила всех врачей с Днём медицинского работника, который в 2021 году отмечается сегодня, 20 июня.
«Поздравляю с профессиональным праздником всех медиков. Огромная благодарность за ваш труд, за то, что вы приходите на помощь в любое время дня и ночи, за то, что наши спортсмены и тренеры уверены — вы всегда рядом! Будьте здоровы, терпения вам!» — написала Тарасова на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».
74-летняя Тарасова не комментировала фигурное катание в сезоне-2020/2021 по состоянию здоровья, однако недавно она сообщала, что в олимпийском сезоне вернётся к сотрудничеству с Первым каналом.
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