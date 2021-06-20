В День медицинского работника Евгения Медведева опубликовала фото со спортивным врачом
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева поздравила врачей с Днём медицинского работника, который в 2021 году отмечается сегодня, 20 июня.
«Сегодня День медицинского работника. Это самая благородная, сложная и важная профессия. Именно врачи должны быть героями в стране.
Давайте все вместе сделаем так, чтобы у врачей было меньше работы, будем беречь своё здоровье!» — написала Медведева на своей странице в «Инстаграме», опубликовав фото со спортивным врачом Иваном Пенкиным.
Фото можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Медведева из-за травмы и болезни пропустила сезон-2020/2021 и не вошла в состав сборной России на олимпийский сезон.
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