Американский журналист отреагировал на тренировки Евгении Медведевой в паре с Энбертом

Американский журналист, ведущий популярного подкаста The Skating Lesson Дейв Лиз оценил потенциальный переход российской фигуристки Евгении Медведевой в парное катание. Призёр Олимпийских игр 2018 года выступит в ледовом шоу «Анна Каренина» в паре с Александром Энбертом.

«Мы видели, что Евгения Медведева тренируется в паре с Энбертом, готовясь к шоу „Анна Каренина“. Если она будет выступать в парном катании, я бы на это посмотрел. У неё есть энергия для этого. Поправьте её здоровье, отправьте её к врачу, пусть залечит спину. Я знаю, что официально она не завершила карьеру, но если в олимпийский сезон она готовится к шоу в парном катании… Может, это начало чего-то нового для неё», — сказал Лиз в подкасте.