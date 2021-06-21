«Дети должны расти с животными». Волосожар показала фото новорождённого сына с собакой

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар, 27 мая во второй раз ставшая мамой, опубликовала милые фотографии новорождённого сына Теодора с собакой.

«Наблюдаю за тем, как Декстер относится к Теодору. Как Тео реагирует, когда малыш к нему подходит, и снова убеждаюсь, что дети должны расти с животными. Ведь они как никто учат людей любить», — написала Волосожар.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Татьяны Волосожар

Супругом спортсменки является фигурист Максим Траньков. 16 февраля 2017 года у Татьяны и Максима родилась дочь Анжелика.



В паре с Траньковым Волосожар стала двукратной олимпийской чемпионкой 2014 года, чемпионкой мира 2013 года, двукратным серебряным призёром чемпионатов мира (2011, 2012), четырёхкратной чемпионкой Европы (2012, 2013, 2014, 2016), трёхкратной чемпионкой России (2011, 2013, 2016).