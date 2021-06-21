Саша Плющенко показал, как отдыхает с Филиппом Киркоровым. Фото
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Восьмилетний Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» свежие фотографии. На снимках Плющенко-младший сидит рядом с известным российским поп-исполнителем Филиппом Киркоровым, который лежит в гамаке.
«С моим верным другом дядей Филиппом!» — подписал он фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Саши Плющенко.
Вот что написали подписчики в комментариях к соответствующему посту Плющенко-младшего:
«Филя красавчик».
«Филипп — самый лучший друг».
«Круто, огонь!»
«Ничего страшного нет, возраст не помеха в общении, большой и старый Филипп плохому не научит, у самого дети примерно такого же возраста».
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