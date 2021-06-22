Евгений Плющенко показал подборку фото с крестин восьмимесячного сына
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал на своей странице в социальной сети «Инстаграм» новые фотографии. На снимках можно посмотреть, как крестили его восьмимесячного сына Арсения, крёстным отцом мальчика стал олимпийский чемпион 2002 года в парном катании Антон Сихарулидзе.
«Покрестили два дня назад Арсения. Счастлив, что крёстными родителями стали наши друзья: друг детства и по жизни, наш прославленный чемпион Антон Сихарулидзе и подруга нашей семьи Наталья Якимчик!» — отмечается в подписи к фотографиям.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
Напомним, Арсений Плющенко появился на свет 25 сентября 2020 года от суррогатной матери.
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