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Елизавета Туктамышева показала вращение на льду в Куршевеле. Видео

Елизавета Туктамышева показала вращение на льду в Куршевеле. Видео
Александр Насонов
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Чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева опубликовала в «сториз» своего «инстаграма» свежее видео. В ролике показано, как спортсменка, которая в настоящий момент находится на сборах в Куршевеле (Франция), исполняет на льду вращение под музыку.

Елизавета Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.

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