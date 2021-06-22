Алексей Ягудин отреагировал на разгромное поражение России от Дании и вылет с Евро-2020

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал поражение сборной России по футболу в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4). Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0).

«Можно был отправить наших девочек из фигурного катания. Как минимум результат был бы тот же», — написал Ягудин в «сториз» своего «инстаграма».

Фото: https://www.instagram.com/alexei.yagudin/?hl=ru

По итогам группового этапа Евро-2020 первое место в группе B заняла сборная Бельгии, набравшая девять очков. У Дании, Финляндии и России по три очка, но по дополнительным показателям датчане занимают второе место, финны — третье, а россияне — четвёртое, последнее место.