Татьяна Тарасова отреагировала на слова Черчесова после разгрома России от Дании и вылета

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала поражение сборной России по футболу в матче третьего тура Евро-2020 с Данией (1:4).

Подопечные Станислава Черчесова завершили групповой этап на четвёртом месте, заработав три очка за победу над Финляндией (1:0). После матча Черчесов заявил, что «в плане качества и готовности это была лучшая игра».

«Черчесов говорит, что вчера была лучшая игра нашей сборной. Если тренер говорит, что это была их лучшая игра, — дальше будет только хуже. Сколько же можно говорить о том, что что-то нужно менять? Надо действовать.

Чемпионат Европы — это же было главное соревнование сезона, верно? Поймите, я привыкла к другим результатам в хоккее, фигурном катании, футболе. Я жила в доме, где жили Федотов, Дёмин, Бобров. Мы выигрывали когда-то, понимаете?» — приводит слова Тарасовой Sport24.