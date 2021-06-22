Плющенко — о Черчесове: у меня нет к нему вопросов. Он молодец

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко оценил деятельность Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России по футболу.

«У меня нет к нему вопросов. Он молодец. Заряжал команду эмоциями, подбадривал. С Данией был шанс сыграть вничью, но на ровном месте привезли себе второй гол. У нас как принято? Раз команда проиграла — всегда виноват тренер. Но Черчесов, на мой взгляд, отличный специалист, на чемпионате мира в 2018-м показал прекрасный результат. Так что дело не в Черчесове. А в том, что в российском футболе, в том числе детском, творится много неприятных вещей. Решением этих проблем и нужно заняться», — цитирует Плющенко «Спорт-экспресс».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.