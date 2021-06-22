Плющенко о провале России на Евро: предлагаю больше средств вкладывать в фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал вылет сборной России по футболу с Евро-2020.
«Финляндию мы обыграли, а с Бельгией и Данией справиться не смогли. что говорит об уровне российского футбола. Сильнейшим европейским сборным уступаем во многих компонентах. В первую очередь в скорости. На их фоне мы слишком вялые.
Я же смотрю, анализирую. В первом тайме бегаем, точнее, ходим по полю. А во втором, после 80-й минуты, начинаем двигаться. Мне кажется, надо выходить и сразу бороться. Я сам бывший спортсмен, прекрасно знаю, что такое жажда победы. Ради которой жилы рвёшь, работаешь до конца. А здесь… Ну вот такой у нас сейчас футбол!
Поэтому предлагаю руководителям российского спорта вкладывать больше средств в фигурное катание. Оно сегодня на подъёме. Если из денег, которые ежегодно тратим на футбол, хотя бы 30 процентов отдавать фигуристам — имею в виду строительство катков, развитие детских школ, подготовку тренерских кадров, — на всех турнирах стабильно будем на пьедестале», — приводит слова Плющенко «Спорт-экспресс».
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