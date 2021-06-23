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Команда Тутберидзе в стихах поздравила Александру Трусову с днём рождения

Команда Тутберидзе в стихах поздравила Александру Трусову с днём рождения
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В «инстаграме» команды заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе появился пост, посвящённый российской фигуристке Александре Трусовой. Сегодня, 23 июня, Трусовой исполнилось 17 лет.

«С днём рожденья, Саша, поздравляем,
Пусть в душе сияет солнца свет!
В жизни много счастья мы желаем,
А на льду — успехов и побед!» — отмечается в поздравлении.

Вот что написали подписчики в комментариях:

«С днём рождения, Саша! Наша русская ракета и королева квадов. Всего самого хорошего, всегда с тобой».

«Сашулька-красотулька, с днём рождения тебя! Желаю тебе исполнения всего задуманного».

«Поздравляю! Успехов, сил, здоровья и спокойствия в грядущем сезоне».

Трусова — бронзовый призёр чемпионата мира (2021), бронзовый призёр чемпионата Европы (2020), бронзовый призёр финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2019) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2020 и 2021). Вторая в истории двукратная чемпионка мира среди юниоров (2018, 2019), победитель (2017) и серебряный призёр (2018) финалов юниорского Гран-при.

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