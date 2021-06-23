Юные ученицы Плющенко снялись в «сказочной» фотосессии для популярного журнала. Фото

Юные российские фигуристки София Сарновская, Арина Парсегова, Ариана Вовк и Стефания Ростовцева, занимающиеся в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, приняли участие в фотосессии для журнала «ОК», представ в образе принцесс, эльфов и других героев сказок.

Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» «Ангелов Плющенко».

Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион (2006 года в одиночном катании, 2014 года в командных соревнованиях), двукратный серебряный призёр Олимпийских игр (2002 и 2010 годов), трёхкратный чемпион мира (2001, 2003, 2004), семикратный чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012), четырёхкратный победитель финалов мировой серии Гран-при по фигурному катанию (1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005), чемпион мира среди юниоров (1997) и десятикратный чемпион России.