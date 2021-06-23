Алина Загитова показала свои любимые кадры с фотосессии

Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выложила в «Инстаграм» снимки с недавней фотосессии, которые больше всего ей нравятся.
«Ещё несколько любимых фотографий», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Алины Загитовой.
Вот что написали подписчики в комментариях:
«Чистая любовь».
«Алина, ты бомба!»
«Красавица нереальная! Фотки огонь!»
«Такая тёплая и обволакивающая красота».
«Буду банальна, но какая же, Алина, ты красавица».
19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.
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