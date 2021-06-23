Татьяна Тарасова: Трусова может делать четверные всю жизнь. Она у правильного тренера

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах российской фигуристки Александры Трусовой, которой сегодня, 23 июня, исполнилось 17 лет.
В минувшем сезоне Трусова выступала под руководством двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, в межсезонье она вернулась к Этери Тутберидзе.
«Четверные она может делать всю свою жизнь. Если человек профессионал и умеет выполнять эти элементы, возрастные изменения организма не так существенны. Она у правильного тренера, поэтому, думаю, у неё всё будет хорошо.
Она уже не маленький ребенок. Я очень люблю Сашу и хочу, чтобы у неё не было травм, чтобы она делала своё дело и побеждала. Я люблю Сашу, больше сказать ничего не могу», — приводит слова Тарасовой «Газета.ру».
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