Татьяна Тарасова: Трусова может делать четверные всю жизнь. Она у правильного тренера

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о перспективах российской фигуристки Александры Трусовой, которой сегодня, 23 июня, исполнилось 17 лет.

В минувшем сезоне Трусова выступала под руководством двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, в межсезонье она вернулась к Этери Тутберидзе.

«Четверные она может делать всю свою жизнь. Если человек профессионал и умеет выполнять эти элементы, возрастные изменения организма не так существенны. Она у правильного тренера, поэтому, думаю, у неё всё будет хорошо.

Она уже не маленький ребенок. Я очень люблю Сашу и хочу, чтобы у неё не было травм, чтобы она делала своё дело и побеждала. Я люблю Сашу, больше сказать ничего не могу», — приводит слова Тарасовой «Газета.ру».