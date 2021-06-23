Алина Загитова рассказала, как сдаёт сессию в вузе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, как сдаёт экзамены в вузе. Спортсменка является студенткой первого курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«У меня сейчас проходит сессия, незадолго до эфира я сдавала историю отечественной литературы, всё сдала, всё хорошо. Остался ещё один экзамен», — рассказала Загитова в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.

19-летняя Загитова — олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании и серебряный призёр в командных соревнованиях, чемпионка мира, чемпионка Европы, победительница и серебряный призёр финалов Гран-при, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров. Сезон-2020/2021 Алина пропустила. В декабре 2019 года она приостановила карьеру и с тех пор выступает только в шоу.