Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алину Загитову спросили, как стать чемпионкой. Она процитировала Этери Тутберидзе

Алину Загитову спросили, как стать чемпионкой. Она процитировала Этери Тутберидзе
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос, как стать лучшей. Спортсменка процитировала своего тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Это сложный путь, его надо пройти, и чтобы рядом были люди, готовые помочь, дать совет. Нельзя останавливаться на достигнутом.

Как говорит Этери Тутберидзе, ты поднимаешься на пьедестал, чувствуешь атмосферу, но затем спускаешься и идёшь опять. Не останавливаться на достигнутом, всегда идти и слушать тренеров», — рассказала Загитова в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.

Также Алина Загитова рассказала, как сдаёт сессию в институте.

Новость по теме
Алина Загитова рассказала, как сдаёт сессию в вузе
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021