Алину Загитову спросили, как стать чемпионкой. Она процитировала Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова ответила на вопрос, как стать лучшей. Спортсменка процитировала своего тренера Этери Тутберидзе, чьи ученицы регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях.

«Это сложный путь, его надо пройти, и чтобы рядом были люди, готовые помочь, дать совет. Нельзя останавливаться на достигнутом.

Как говорит Этери Тутберидзе, ты поднимаешься на пьедестал, чувствуешь атмосферу, но затем спускаешься и идёшь опять. Не останавливаться на достигнутом, всегда идти и слушать тренеров», — рассказала Загитова в прямом эфире в «инстаграме» Олимпийского комитета России.

Также Алина Загитова рассказала, как сдаёт сессию в институте.