«Было всё — и побои, и голод». Ягудин рассказал о детстве своей супруги Тотьмяниной
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин рассказал о тяжёлом детстве своей супруги Татьяны Тотьмяниной.
«Там всё было: и побои, и голод. На протяжении года она жила на заводе у мамы, потому что бабушка сошла с ума, а забрать её не могли без личного согласия. Они с мамой носили одну обувь на двоих, нечего было есть», — сказал Алексей Ягудин в передаче YouTube-канала «вМесте».
Ягудин — четырёхкратный чемпион мира (1998, 1999, 2000 и 2002 годы), трёхкратный чемпион Европы (1998, 1999, 2002 годы), двукратный победитель финалов Гран-при по фигурному катанию. Большую часть карьеры он выступал под руководством Тарасовой, заслуженного тренера СССР по фигурному катанию.
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