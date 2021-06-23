Фигуристка Леонова: Трусова стала взрослее ментально

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова оценила личностный и профессиональный рост Александры Трусовой, которой сегодня исполнилось 17 лет.

«Она действительно стала более взрослой ментально. Уже в интервью говорит по-другому, умными словами. Мне кажется, подход к жизни у неё изменился. Не могу это связать с фигурным катанием, но по-человечески она стала более взрослая. О том, изменилась ли она на льду, говорить рановато. Я бы ещё посмотрела на неё в других образах. Последний образ, который был в том сезоне, постарались поменять, было что-то очень нежное и женственное. Но, на мой взгляд, она ещё не до конца раскрылась — возможно, из-за сложного контента программы или по каким-то другим причинам. В любом случае с каждым сезоном она будет прибавлять», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».