Фигуристка Леонова: Трусова стала взрослее ментально

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова оценила личностный и профессиональный рост Александры Трусовой, которой сегодня исполнилось 17 лет.
«Она действительно стала более взрослой ментально. Уже в интервью говорит по-другому, умными словами. Мне кажется, подход к жизни у неё изменился. Не могу это связать с фигурным катанием, но по-человечески она стала более взрослая. О том, изменилась ли она на льду, говорить рановато. Я бы ещё посмотрела на неё в других образах. Последний образ, который был в том сезоне, постарались поменять, было что-то очень нежное и женственное. Но, на мой взгляд, она ещё не до конца раскрылась — возможно, из-за сложного контента программы или по каким-то другим причинам. В любом случае с каждым сезоном она будет прибавлять», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».
- 23 июня 2021
-
21:36
-
21:19
-
18:18
-
17:41
-
16:36
-
16:03
-
15:36
-
15:26
-
13:42
-
12:31
-
10:52
-
10:10
-
10:06
- 22 июня 2021
-
23:52
-
23:03
-
13:51
-
10:37
-
09:12
-
09:05
-
08:48
- 21 июня 2021
-
23:05
-
11:23
-
09:00
-
08:45
-
08:31
-
08:23
-
08:16
-
08:10
-
08:05
-
00:57
-
00:11
- 20 июня 2021
-
22:24
-
19:26
-
19:00
-
16:17