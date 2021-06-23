Президент ФФККР Горшков поздравил Трусову с днём рождения
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Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков поздравил спортсменку Александру Трусову с днём рождения.
«Это очень талантливая девочка. Конечно же, по-своему уникальная. Могу только пожелать ей дальнейших успехов и новых побед, чтобы у неё всё складывалось. Ожиданий от её олимпийского сезона у меня нет, я никогда не прогнозирую. Всегда хочется надеяться на лучшее, вот и всё. Она единственная, насколько я знаю, кто с тем или иным успехом прыгает все пять разновидностей четверных. И как долго она сможет ещё их выполнять, сложно сказать, это очень индивидуально. Будем надеяться, что она будет продолжать нас радовать своими четверными прыжками», — приводит слова главы ФФККР «Газета.Ru».
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