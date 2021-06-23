Алёна Леонова: Трусова — кремень

Российская фигуристка, серебряный призёр чемпионата мира Алёна Леонова прокомментировала физическую форму Александры Трусовой.



«Саша вернулась в прежний состав группы, это должно принести свои плоды. Когда только вышла троица Трусова — Щербакова — Косторная, было больше уверенности, что из них троих именно Саша быстрее доберётся до Олимпиады. И сейчас моё мнение не поменялось, хотя, конечно, все будут бороться. Ей нужно быть на голову выше. Саша — достаточно мышечная, я бы не сказала, что у неё есть склонность к полноте. Если она будет следить за весом и фигурой — насколько я знаю, техника построена таким образом, что четверные девчата могут прыгнуть только в определённом весе, — то всё будет хорошо. Но я знаю её характер — она просто кремень и не позволит себе лишнего, будет ещё долго-долго кататься», — цитирует Леонову «Газета.Ru».