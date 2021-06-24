«Думаю, что будем делать на выходных». Туктамышева показала фото с эстонской фигуристкой

Чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Елизавета Туктамышева в своём «инстаграме» опубликовала чёрно-белое фото с эстонской фигуристкой Синдрой Крииса.

«Думаю о том, что мы будем делать на выходных», — подписала снимок россиянка.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Спустя шесть лет, в 2021 году, Елизавета вновь выступила на чемпионате мира и завоевала серебряную медаль в 24 года. Фигуристка чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель. Тренером Туктамышевой является Алексей Мишин.

В состав сборной России на сезон-2021/2022 вошли: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачёва, Майя Хромых, Анна Щербакова. В резерв включены Алёна Косторная и Елизавета Нугуманова.