Евгений Плющенко показал фотографии со всеми четырьмя медалями ОИ
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко поздравил с Международным олимпийским днём, который отмечался вчера, 23 июня. Спортсмен опубликовал в «Инстаграме» коллаж, на котором он изображён со всеми своими четырьмя олимпийскими медалями, завоёванными в разные годы.
«С международным олимпийским днём», — подписал он пост.
Посмотреть пост можно в «инстаграме» Евгения Плющенко.
На Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити в 2002 году Евгений Плющенко завоевал серебро в мужском одиночном катании, уступив Алексею Ягудину, в Турине в 2006 году — золото, в Ванкувере в 2010-м — вновь серебро, в Сочи в 2014-м — золото в командных соревнованиях. Также он трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы.
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